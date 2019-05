5. Mai 2019, 21:51 Uhr In Sankt Heinrich Wachbeginn am See

Ehrenamtliche Wasserretter hoffen auf Unterstützung

Mit einem generalüberholten Boot startet die DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen in die neue Wachsaison am Starnberger See. Am Badeplatz am Karniffelbach in Sankt Heinrich ist die Wasserrettungsstation künftig wieder an allen Wochenenden wieder mit ehrenamtlichen Helfern besetzt. Das große Einsatzboot "Fonsi" wurde kürzlich in Seeshaupt zu Wasser gelassen. Nach zwölf Jahren im Dienst habe das Boot über den Winter eine Generalsanierung erfahren, teilt die DLRG mit. Zudem gebe es einige Verbesserungen, etwa eine "Festhalteschiene rund um das Boot für aufzunehmende erschöpfte Schwimmer, eine Optimierung der Seitenbergeklappe und viele weitere kleinere Umbauten". Auch der Motor wurde überholt und der Jetantrieb instandgesetzt, so dass das Rettungsboot nun wieder sicher eingesetzt werden könne. Die Arbeiten hätten jedoch "ein ordentliches Loch in die Vereinskasse gerissen" - Spenden seien daher sehr willkommen. Ebenso würde sich der Verein über tatkräftige neue Unterstützer freuen. Der Wasserrettungsdienst ist ehrenamtlich, die Ausbildung kann weitgehend im Ortsverband erfolgen. Interessenten können sich melden unter einsatz@schaeftlarn-wolfratshausen.dlrg.de