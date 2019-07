4. Juli 2019, 21:47 Uhr In Penzberg Wette zum Jubiläum: Chor der 1000

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Wetten über Wetten prägen das Stadtfest vom 12. bis 14. Juli. Die Stadt Penzberg fordert die Firma Roche heraus. Die Stadtwette steht unter dem Motto "Chor der 1000". Gesucht werden 1000 Sänger, die das "Steigerlied" am Samstag, 13. Juli, auf dem Stadtplatz singen. "Laut, klar, deutlich und alle drei Strophen", formulierte Bürgermeisterin Elke Zehetner. Gemeinsam mit Festkoordinator Tom Sendl stellte sie im Beisein von Roche-Werksleiter Ulrich Opitz die Wette im Rathaus vor.

Als Erinnerung an die Bergwerksvergangenheit der Stadt sollen 1000 Frauen, Männer, Junge und Alte das "Steigerlied" singen. 200 Jahre lang wurden mehr als 200 Millionen Tonnen Pechkohle gefördert, bis es 1966 "Schicht im Schacht" hieß. Alle sangesfreudigen Bürger, Chöre und Schulen sind aufgerufen, sich an der Wette rege zu beteiligen. Eine gemeinsame Probe ist an jenem Samstag um 19 Uhr auf dem Stadtplatz zum Einsingen geplant. Ein Chorleiter wird den Auftritt koordinieren. Die Einlösung der Wette findet kurz vor 20 Uhr auf dem Stadtplatz statt.

Zu einer Wette gehören auch Wetteinsätze. "Wir nehmen die Wette sehr gerne an", sagte Opitz. Sollte Roche verlieren, will das Unternehmen einerseits das Berufsorientierungsprojekt "Passgenau" des Familienzentrums Arche Noah und andererseits die Bürgermeister-Prandl-Mittelschule unterstützen. An der Schule wird ein Raum für Physik, Chemie und Biologie gebraucht.

Auch wenn Sendl sicher ist, die Wette zu gewinnen, steht Zehetner bereit, im Fall der Fälle die Wettschuld zu bezahlen. Sie werde jeweils mindestens zwei Stunden Dienst in allen Kinderbetreuungseinrichtungen leisten - "egal was", sagte sie.

Text und Melodie des "Steigerlieds" sind zum Üben im Internet unter www.100-jahre-penzberg.de zu finden.