Zusammen mit zwei Freunden hat sich Askan von Schirnding 2016 von Kochel aus auf die Reise nach China gemacht. Das ungewöhnliche daran: Sie fuhren mit dem Fahrrad, 99 Tage lang und rund 11 000 Kilometer. Am Mittwoch, 27. November, erzählt er von dem Abenteuer mit einem Multivisionsvortrag, den die Volkshochschule und die Stadtbücherei Penzberg veranstalten.

Über Polen, Lettland, Litauen, Russland und Kasachstan ging es für die drei Freunde nach Xining, Hauptstadt der chinesischen Provinz Qinghai. Eine Fülle an Erlebnissen und Geschichten sammelten sie dabei ein: Von Kraftanstrengungen und Selbstüberwindung, von Hunger und Durst im Nirgendwo, von eisiger Kälte in der Wüste, von unendlichen Weiten, steilen Bergpässen, von hilfsbereiten Menschen, aber auch von Staatsgewalt und Überwachung. Vieles hat Askan von Schirnding auf seiner Reise berührt, einiges erstaunt.

Über seine Erlebnisse auf der Tour schreibt von Schirnding derzeit ein Buch - und erzählt Interessierten nun in Penzberg mit vielen Bildern und kurzen Videos davon im Vortrag. Dieser beginnt am Mittwoch um 19 Uhr in der Stadtbücherei Penzberg, der Eintritt kostet 7 Euro (Schüler und Studenten 5 Euro). Karten gibt es an der Abendkasse.