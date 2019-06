12. Juni 2019, 21:48 Uhr In Penzberg Sprechstunde des Versichertenberaters

In Penzberg können sich Arbeitnehmer und Rentner bei einer Sprechstunde über ihre Altersbezüge informieren. Der nächste Termin findet am Freitag, 14. Juni, von 18 Uhr an in der Sindelsdorfer Straße 7 statt. Der Versichertenberater Michael Schmatz erteilt dabei kostenlos Rat bei Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung. Zudem hilft er bei der Rentenantragstellung und einer Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, sowie der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd. Interessenten werden um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 08856/800909.