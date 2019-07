15. Juli 2019, 21:59 Uhr In Penzberg Klares Votum

Mitglieder stimmen für den Kauf des ESV-Sportplatzes

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Der Vorstand des ESV Penzberg kann seinen Plan umsetzen und den Fußballplatz an der Fischhaberstraße vom Bundeseisenbahnvermögen käuflich erwerben. Die Vereinsmitglieder haben bei der außerordentlichen Versammlung am Samstag dem Vorhaben mehrheitlich zugestimmt. Dazu gehört auch, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag auf 20 Euro pro Person erhöht wurde.

Das ESV-Heim war gut besucht. 79 Mitglieder nahmen an dem Treffen teil. Das seien doppelt so viele als sonst, teilt Vorsitzender Josef Kriegbaum mit. Er und seine Vorstandskollegen Michael Fritsch und Ralf Kriegbaum wie auch Abteilungsleiter Michael Scharbert stellten den Anwesenden das Finanzierungskonzept vor. Der ESV muss das Areal an der Fischhaberstraße kaufen, weil er sonst eines Tages ohne Trainingsgelände dastehen könnte. Momentan zahlt der Verein 2780 Euro Pacht im Jahr. Die Höhe der Pacht hängt von der Eisenbahnerquote ab. Nur wenn Eisenbahnangestellt dem Verein angehören, ist diese günstig - und es besteht eine Sozialbindung. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass die Deutsche Bahn ihre Mitarbeiter in Tochtergesellschaften auslagert, ist der "Eisenbahner" ein aussterbender Beruf. Fällt die Quote unter 15 Prozent, müsste der ESV 9600 Euro pro Jahr zahlen, Tendenz steigend. Fällt die Sozialbindung weg, kann das Bundeseisenbahnvermögen dem ESV binnen eines Jahres kündigen.

Um dies zu verhindern und die Zukunft des Sportvereins zu sichern, möchte der Vorstand den Platz erwerben. Die Kosten werden auf etwa 550 000 Euro geschätzt. Die Stadt Penzberg gewährt ein Darlehen in Höhe von 250 000 Euro, die Restsumme soll über einen Bankkredit finanziert werden. Dieser Kredit bedeutet eine Mehrbelastung von 4175 Euro im Jahr für den Verein, die er über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge auffangen will.

78 Mitglieder sprachen sich für die Anpassung der Beiträge aus. Alle Anwesenden waren am Samstag dafür, dass der ESV den Sportplatz kaufen solle.