In Penzberg

Der Umbau des Metropol-Kinos zur städtischen Musikschule in Penzberg wird in das Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2019" aufgenommen. Diese Nachricht hat Regierungspräsidentin Maria Els kürzlich Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) überbracht. Gleichzeitig konnte auch die Zustimmung zum vorzeitigen Beginn für das Zukunftsprojekt zum Zusammenhalt der Stadtgemeinschaft erteilt werden. "Mit diesem Projekt, das auch seitens des Freistaats Bayern unterstützt wird, kann die Stadt ihre vorbildliche Integrationsmaßnahme nun zügig voranbringen", gratulierte Els. Im Jahr 2019 stehen in Bayern im Rahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" für 39 Projekte rund 34,2 Millionen Euro von Bund und Freistaat zur Verfügung. Wie viel davon nach Penzberg geht, ist noch nicht klar.