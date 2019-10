Das Penzberger Jubiläumsjahr soll auch gebührend abgeschlossen werden, und zwar mit einem Schwarz-Weiß-Silvesterball mit der Big Band Carbo Mando am 31. Dezember in der Penzberger Stadthalle. Dafür beginnt an diesem Freitag, 18. Oktober, der Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Rolles, Bahnhofstraße 24a, Penzberg (Telefon 08856/4344). Eine Karte kostet 60 Euro. Darin enthalten sind ein Silvesterbuffet, ein Aperitif, ein Mitternachtsprosecco und eben die Musik der 20-köpfige Bigband. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 30 Euro.