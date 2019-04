23. April 2019, 22:05 Uhr In Penzberg HAP: Große Resonanz auf Stellenportal

Seit die Stadt Penzberg eine Jobbörse für die vor der Entlassung stehenden Mitarbeiter der Hörmann Automotive Penzberg (HAP) eingerichtet hat, stehen die Telefone im Rathaus nicht mehr still. Viele Mails füllten den Posteingang von Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD), erklärt sie in einer Pressemitteilung. Firmen aus Penzberg, aber auch aus der näheren und weiteren Umgebung hätten sich mit Stellenangeboten gemeldet - vom Lagerarbeiter über qualifizierte Facharbeiter und Buchhalter sei alles dabei.

Bis zum 18. April hatten sich 52 Firmen mit zum Teil zehn und mehr Stellenangeboten gemeldet. "Die Resonanz auf unser Stellenportal ist überwältigend", sagt Elke Zehetner, die derzeit im Urlaub weilt, aber täglich Kontakt mit ihren Mitarbeitern in dieser Sache hält. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Unternehmen gleich so tatkräftig reagieren. Das macht doch allen Betroffenen richtig Mut", so die Penzberger Bürgermeisterin.

Das bayerische Wirtschaftsministerium hat ebenfalls auf die Anfrage von Zehetner in Sachen HAP reagiert. Vereinbart ist, dass es in den kommenden Tagen zunächst ein Telefonat mit dem Abteilungsleiter geben soll, ehe ein Termin mit dem Staatsminister Hubert Aiwanger (FW) vereinbart wird.