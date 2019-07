12. Juli 2019, 21:26 Uhr In Penzberg Enthüllt

Eine zweite Chance verdient jeder und alles - auch das Modell für eine Skulptur. Knapp acht Meter hoch ist die sogenannte Helix, die am Donnerstag auf dem Kreisverkehr vor dem Roche-Werksgelände in Penzberg feierlich enthüllt wurde. Entworfen hat die Skulptur Grünen-Stadtrat und Zweiter Bürgermeister Johannes Bauer. Ursprünglich war sie für den Kreisel an der Seeshaupter Straße vorgesehen. Doch 2011 konnte Michael Kastenbauer den Wettbewerb mit seinem Stadtwappen für sich entscheiden. Nun kommt Bauers Entwurf doch noch zu ehren. Die "Helix" ragt dort auf, wo Robert-Koch-Straße, Dr.-Gotthilf-Näher-Straße und Nonnenwald aufeinandertreffen. Das Modell gefiel der Chefetage des Pharmaunternehmens so gut, dass sie dessen Realisierung maßgeblich sponserte. Die Skulptur zeigt eine DNA-Doppelhelix, die auf einem stilisierten Kohlebrocken fußt. Beides versinnbildlicht die Vergangenheit Penzbergs als Bergarbeiterstadt und die Gegenwart mit Roche als einem der größten Biotechnologiezentren Europas. Die Enthüllung der "Helix" ist zugleich Auftakt des mehrtägigen Stadtfestes "100 Jahre Stadt Penzberg".