3. März 2019, 21:38 Uhr In Penzberg Diavortrag über Sri Lanka

"Sri Lanka - Asien von seiner schönsten Seite" präsentiert der Reisejournalist Harald Mielke bei einem Vortrag der Volkshochschule Penzberg am Montag, 11. März, in der Penzberger Stadtbücherei. Südöstlich von Indien liegt mit Sri Lanka ein Urlaubsparadies. Die Insel ist in etwa so groß wie Bayern, hat palmengesäumte Strände und ein Hinterland mit einer Jahrtausende alten Kultur und einer Vielzahl an klassischen Sehenswürdigkeiten. Einzigartig sind die historischen Stätten von Sigiriya, Anuradhapura, Polonnaruwa sowie Galle und Kandy, die alle zum UNESCO-Welterbe gehören. Mielke nimmt seine Gäste mit in das Treiben der Haupt- und Hafenstadt Colombo, berichtet von Wasserfällen und Teeplantagen, Blauwalen und wilden Elefanten. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.