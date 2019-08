16. August 2019, 22:09 Uhr In Oberambach Wildes Theater

Pirmin Sedlmeir bringt das mobile "Rumpel Pumpel Theater" wieder an den Starnberger See. Am Sonntag, 18. August, ist Sedlmeir mit seinem wild bemalten Marktwagen zu Gast im Schlossgut Oberambach. Mit dem Stück "Das, wovon alle träumen" dürfen sich Gäste laut Ankündigung auf einen haarsträubenden Krimi, talentierte Affen und Knalleffekte einstellen. Pirmin Sedlmeir stammt aus Ammerland und ist der Neffe von Christian Tramitz. Das Rumpel Pumpel Theater ist für ihn etwas, wovon vielleicht viele Schauspieler träumen: eigene Sachen machen. Die Idee entstand 2016 in Oldenburg. Lisa Jopt, Robert Gerloff, Johannes Lange und Sedlmeir hatten die Vision von einem fahrenden Wagen. Sie kauften das Rumpel - einen Marktwagen Baujahr 1968, den sie nach ihren Vorstellungen und denen des Bühnenbildners Max Lindner umbauen ließen. Mit ihm bringen sie nun das Theater unters Volk. Die Zuschauer sitzen auf Stühlen und Bierbänken, man darf sich gerne selbst eine Sitzgelegenheit mitbringen. Oder auch einen Regenschirm. Gespielt wird bei jedem Wetter.