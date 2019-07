16. Juli 2019, 22:31 Uhr In Münsing Führung mit Imker Carsten Schürg

Mehr über die Honigbiene erfahren können Besucher auf einer Führung mit dem Ambacher Imker Carsten Schürg. Ihn hat der Ostuferschutzverband für eine etwa einstündige Tour gewonnen, die am Mittwoch, 17. Juli, um 18 Uhr am Waldemar-Bonsels-Weg 10 in Ambach beginnt. Bei Regen ist der Montag, 22. Juli, der Ausweichtermin. Teilnehmer sollten sich unter der Nummer 08177/86 79 per Telefon anmelden.