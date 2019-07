11. Juli 2019, 22:08 Uhr In Münsing Benefizkonzert und Dirigentenwechsel

Die Musikkapelle Münsing lädt ein zu einem Benefizkonzert am Freitag, 12. Juli, im Gemeindesaal Münsing. Dabei wird auch ein Stabwechsel vollzogen, und zwar von Walter Hofner zu Laurenz Eschenlohr, wie die Veranstalter ankündigen. "Grundsätzlich geht es bei diesem Konzert darum, für die musikalische Förderung in unserer Grundschule und für den Ortsansässigen Fördervereinen finanzielle Mittel zu sammeln", heißt es in der Einladung. Zusätzlich bilde die Veranstaltung aber eben auch den Rahmen für den Dirigentenwechsel, wenn Hofner nach über zehn Jahren den Taktstock an Eschenlohr übergibt. Gespielt wird an diesem Abend bayrische und böhmische Blasmusik, der Erlös geht an den Förderverein Musikerziehung und an Einrichtungen der Gemeinde Münsing. Das Konzert im Gemeindesaal beginnt um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher. Es gibt Bewirtung. Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.