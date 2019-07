12. Juli 2019, 21:26 Uhr In Münsing Aufgesperrt

Wenn die orangen Fahnen wehen, können die Besucher in Holzhausen auf Entdeckungsreise gehen. Künstler und Gewerbetreibende aus dem kleinen Ort öffnen im Zwei-Jahres-Rhythmus ihre Werkstätten und Ateliers. Die Dorfbewohner organisieren die Schau "Holzhauser stellen aus" wieder an diesem Wochenende, 13. und 14. Juli. Eine orange Fahne weist auf jeden der 22 Ausstellungsorte hin.

Die ganze Kreativität des Straßendorfs zwischen Münsing und Sankt Heinrich erschließt sich erst bei einem Rundgang so richtig. Am Rand von Holzhausen haben die Organisatoren Parkplätze eingerichtet. Starten können die Besucher etwa am Café Waldhauser in der Brunnenstraße. Beim Hof gibt es einen Biergarten und Streicheltiere. Direkt daneben wird der Schauspieler Wowo Habdank für Kinder sein Holzhauser Kasperletheater zeigen (an beiden Tagen jeweils von 15 und 17 Uhr an).

Am entgegengesetzten Ende des Dorfes direkt unterhalb der mächtigen Pfarrkirche zeigt Lichtdesigner Gregory Prade sein Können. Im ehemaligen Pfarrhaus hat sich der US-Amerikaner sein Studio eingerichtet. Seine aufs Wesentliche reduzierten, ästhetischen Lampenkreationen sollen Freude machen. Das hat sich der frühere Mitarbeiter des bekannten Industriedesigners Ingo Maurer zum Ziel gesetzt. Bei der Leuchte "77 Moons" zerlegen etwa zwei optische Glasfilter das weiße Licht in die verschiedenen Farbbestandteile. Durch Drehen lassen sich die Farben mischen, das Licht an die Wand oder in den Raum strahlen.

Die Kunstwerke aus Papier von Anna Bellmann sind filigran. Mit dem Skalpell ritzt die gelernte Bankkauffrau Muster ins Papier, die von der Natur inspiriert sind. Bellmann ist innerhalb von Holzhausen umgezogen und heuer in der Keibichlstraße 5 im Nordwesten des Ortes zu finden.

Zum achten Mal öffnen die Holzhauser heuer ihre Ateliers und Werkstätten. 2005 organisierten sie die erste Dorfausstellung. Künstler wie die Töpferin Corinna Post, der Kunstschmied Rudolf Werner oder die Polsterer Martin und Max Weber zählen zu den Fixgrößen. Die Besucher können auch Schmuck und japanische Möbel finden oder von Marmeladen oder Likören probieren.

Holzhauser stellen aus, Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, jeweils 11 bis 18 Uhr