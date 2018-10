7. Oktober 2018, 21:52 Uhr In Lenggries Infos zur Vorsorgevollmacht

Das Kreisbildungswerk lädt am Dienstag, 9. Oktober, von 10 Uhr an zu einem Vortrag in das Pfarrheim Sankt Jakob nach Lenggries ein. Die Referentin Jutta Liebl informiert Ratsuchende, Angehörige und Bevollmächtigte zum Thema "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung". Der Vortrag wird veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Jugend und dem Seniorentreff Lenggries. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden erbeten.