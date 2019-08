18. August 2019, 21:38 Uhr In Lenggries Berühmte Balladen

Songs der Rock-, Pop- und Folkgeschichte in der Waldkirche

"The Balladeer Returns": Diesen Titel trägt das Soloprogramm, mit dem Danny Streete am Samstag, 24. August, von 20 Uhr an, in der Waldkirche in Lenggries auftritt. Der Musiker gastiert dort mit Balladen der Rock-, Pop- und Folkgeschichte, unter anderem von Bob Dylan, Cat Stevens, John Denver, Donovan oder auch Joan Baez. Dazu weiß er jede Menge Geschichten aus dem Leben der berühmten Musiker, Songwriter und Bands zu erzählen. Auch einige seiner eigenen Songs sind in der Waldkirche zu hören. Der Eintritt ist frei.