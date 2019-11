Das besondere planetarische Ereignis des "Merkurtransits" können Interessierte gleich in zweierlei Hinsicht in der Isartalsternwarte in Königsdorf-Rothmühle miterleben. Für Samstag, 9. November, bietet Kurt Motl von der Sternwarte einen Vortrag über "Finsternisse und Minifinsternisse" an (Beginn: 20 Uhr). Darin erklärt er unter anderem, warum die Transite der inneren Planeten Merkur und Venus sehr seltene astronomische Ereignisse sind. Die Entdeckung des ersten Exoplaneten, der eine fremde Sonne umkreist, wurde erst vor wenigen Wochen mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Für Motl Anlass, auch auf die Techniken einzugehen, die zur Entdeckung von Lichtjahre entfernten Exoplaneten führen. Am Montag, 11. November, schließt sich ein Beobachtungsnachmittag an (Beginn: 13 Uhr). Erwachsene zahlen 9 Euro, Kinder 7 Euro, Familien 15 Euro.