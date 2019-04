4. April 2019, 22:11 Uhr In Königsdorf Galaxien entdecken

In der Isartalsternwarte erwartet die Besucher der Sonderveranstaltung "Nacht der Galaxien" am kommenden Samstag, 6. April, von 20 Uhr an ein Blick durch die großen Vereinsteleskope in die unvorstellbaren Weiten des Universums. Nicht nur unterschiedlichste Formen von Galaxien sind zu entdecken, sondern auch die berühmte Strudelgalaxie M 51. Am heutigen Freitag, 5. April, findet in der Königsdorfer Sternwarte ein Vortrag (Beginn: 20 Uhr) mit dem Thema "Galaxien, Welteninseln im Universum" statt. Dort erläutert Christian Müller die Geschichte der Galaxien. Bei sternenklarem Himmel findet im Anschluss eine Beobachtungsnacht in der Sternwarte statt. Der Eintritt für den Abend beträgt bei Erwachsene 9 Euro, bei Kindern 5 Euro und bei ganzen Familien 15 Euro.