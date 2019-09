Das traditionelle Flugfest auf dem Königsdorfer Segelflugplatz muss aufgrund der schlechten Wetteraussichten um eine Woche verschoben werden. Statt an diesem Wochenende, 7. und 8. September, wird das Fest nun voraussichtlich am nächsten Wochenende, 14. und 15. September, stattfinden, das teilen die Veranstalter mit. Freuen können sich Besucher dann aber auf jede Menge Programm. So gibt es an beiden Tagen wieder die Möglichkeit, einen Rundflug über die Heimat zu machen (10 Uhr). Dabei können Interessierte zwischen Motor-, Segelflugzeugen, Hubschraubern oder Ultraleichtflugzeugen wählen. Zudem gibt es neben vielen Informationen auch Kunstflugvorführungen mit Motor- und Segelflugzeugen. Für Kinder steht eine Hüpfburg parat und am Nachmittag beider Tage findet ein Papierfliegerwettbewerb statt. Höhepunkt am Samstagabend wird laut Ankündigung das Feuerwerk samt musikalischer Untermalung sein.