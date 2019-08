Wie teuer wird die Erweiterung des Königsdorfer Bauhofs? Diese Frage treibt derzeit einige Gemeinderäte um. Markus Orterer (Freie Wähler) stellte deshalb in der Sitzung am Dienstag den Antrag, einen Tekturantrag der Gemeinde zum Bauhof von der Tagesordnung zu nehmen. Mit der Tektur will die Kommune nachträglich den Kopfbau noch unterkellern, um das Gebäude besser nutzen zu können.

Im März dieses Jahres hatte die Untere Bauaufsichtsbehörde den Plan für die Erweiterung des Bauhofs bereits genehmigt, damals war von etwa 700 000 Euro Kosten die Rede. Nun aber standen im Tekturantrag mehr als eine Million Euro Baukosten. "Wir sind weit über dem, was wir angesetzt haben, und ich möchte die Kosten noch einmal im Gemeinderat besprechen", sagte Orterer. Eine frühere Planung, die 1,3 Millionen Euro gekostet hätte, sei damals abgelehnt worden, weil sie zu teuer war. Orterer befürchtete nun bei der neuen Planung, dass der Bau einer Halle noch einmal mit mindestens einer halben Million Euro zusätzlich zu Buche schlagen könnte und somit die Gesamtkosten bei 1,5 Millionen Euro liegen würden - "und das haben wir so nicht geplant und gewollt", sagte Orterer. Bislang sei nichts ausgeschrieben worden, sagte Bürgermeister Anton Demmel (CSU). Es brauche erst einmal Leistungsverzeichnisse, um die Kosten zu eruieren, möglicherweise inkludiere der neue Betrag von mehr als einer Million Euro die Halle bereits. Wenn der Antrag aber nicht ans Landratsamt gehe, bedeute dies enorme Verzögerungen. Zudem dürfe man Planung und Kosten nicht vermischen, sagte Demmel, "wohl wissend, dass der Gemeinderat eine Information zu den Kosten haben will, bevor ein erster Spatenstich gesetzt wird". Werde das Verfahren aber gestoppt, gelte der alte, 1,3 Millionen Euro teure Plan, so der Rathauschef. Er könne aber nachvollziehen, dass der Gemeinderat "eine Bremse einbauen" wolle, auch wenn es erst einmal um die Planung und die Kosteneruierung gehe. "Ob wir es dann eins zu eins so bauen, ist eine andere Frage." Orterers Antrag wurde schließlich in eine Verwaltungsanweisung des Gemeinderates umformuliert. Nach der Erstellung der Leistungsverzeichnisse werden die Kosten dem Gemeinderat nun noch einmal vorgelegt.