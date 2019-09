Das Hutten- und Bläserensemble Schlüchtern war in der Vergangenheit schon zweimal in Kochel. Nun kommen die jungen Musiker wieder zu Besuch in die Gemeinde am See. Am Samstag, 7. September, geben sie in der Pfarrkirche Sankt Michael ein Konzert mit Chor- und Blasmusik. Unter der Leitung von Hartmut Darmstadt werden sie als Vokalensemle, Bläserquintett und Solisten weltliche und geistige Musikzum Besten geben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind erbeten.