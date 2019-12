In Kochel am See

"Wahrscheinlich muss man am Ende des Weihnachtsfestes einfach mal raus", erklärt das Evangelische Pfarramt Kochel mit Pfarrerin Elke Binder und setzt das mit einer Einladung zu einer Waldweihnacht auf der Kohlleite um. Am Donnerstag, 26. Dezember, treffen sich Interessierte am Kochler Rathaus. Von dort aus geht es auf einen Spaziergang in die Dämmerung. Bei Fackelbeleuchtung werden im Fichtenwald kurze Texte gehört und Lieder gesungen. Zum Schluss gibt es Tee und Glühwein, Plätzchen oder was die Teilnehmer selbst mitgebracht haben und miteinander teilen. Treffpunkt für die Winterwanderung ist um 16 Uhr am Rathaus. Für mehr Informationen oder Rückfragen ist das Pfarramt unter der Telefonnummer 08851/5396 erreichbar.