12. Juni 2019, 21:48 Uhr In Kochel am See Mit dem Rad ins Gewerbegebiet









Feedback Die Fertigstellung des Fuß- und Radwegs von Ried nach Pessenbach befindet sich auf der Zielgeraden. Das teilt die Gemeinde Kochel in einer Pressemeldung mit. Nachdem das erste Teilstück zwischen dem Gewerbegebiet Pessenbach und Pessenbach bereits seit Herbst vergangenen Jahres fertig gestellt ist, stehen nun auch die Maßnahmen auf dem zweiten Abschnitt zwischen Ried und dem Gewerbegebiet Pessenbach kurz vor dem Abschluss, heißt es seitens der Kommune. Die Kosten für den rund 1,5 Kilometer langen Weg, für den auch zwei neue Brücken gebaut werden mussten und die Zufahrten zu einem Bahnübergang zu verbreitern war, belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Derzeit seien die Asphaltarbeiten in vollem Gange, erklärt die Gemeinde Kochel weiter. "Da der nördliche Teil bereits sehr gut von Fußgängern und Radfahrern angenommen wird, freut es mich, dass nun bald die gesamte Strecke zwischen Ried und Pessenbach genutzt werden kann", sagt Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Da noch einige Restarbeiten an diesem neuen Weg zu erledigen sind, stehe der Termin für eine vollständige Freigabe noch nicht fest. "Dieser Weg ist nicht nur wichtig für die Verbindung der nördlichen Ortsteile", sagt Holz. "Vor allem durch die hohe Frequenz im Gewerbegebiet Pessenbach ist ein derartiger Weg von sehr großer Bedeutung: Menschen, die kein Auto haben und vor allem Kinder und Jugendliche kommen so sicher zu Fuß oder mit dem Radl ins Gewerbegebiet."