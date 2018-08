26. August 2018, 21:51 Uhr In Kochel am See Abendkonzert der Blaskapelle









Feedback Die Kochler Blaskapelle spielt am Dienstag, 28. August, in der Heimatbühne Kochel am See (Mittenwalder Straße 14). Gäste erwartet laut Veranstalter ein unterhaltsamer musikalischer Sommerabend. Der Beginn ist für 20 Uhr angesetzt, der Eintritt ist frei.