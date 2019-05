20. Mai 2019, 21:47 Uhr In Icking Vortrag über Wildkräuter

Im Landhotel "Klostermaier" veranstaltet der Ickinger Gartenbauverein am Mittwoch, 22. Mai, einen Vortragsabend zum Thema "Es grünt so grün in unseren Gärten - Küchen- und Wildkräuter zum Verfeinern von Speis und Trank". Als Referentin ist Gisela Hafemeyer eingeladen. Sie wird unterschiedliche Küchen- und Wildkräuter vorstellen und Tipps zum Konservieren und verschiedene Anwendungen zum Verwenden der Kräuter im Küchenalltag geben, "vielleicht auch für den einen oder anderen 'Energy-Drink'", heißt es in der Einladung. Ebenfalls erklärt wird, was beim Sammeln beachtet werden sollte, um nicht Kräuter mit giftigen Wildpflanzen zu verwechseln. Ferner besprochen werden die Fragen, was Wildkräuter sind und was Küchen- oder Gewürzkräuter Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, im Anschluss gibt es eine Verkostung.