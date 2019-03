27. März 2019, 21:52 Uhr In Icking Gymnasium stellt sich vor

Am privaten Günter-Stöhr-Gymnasium in Icking findet am Donnerstag, 28. März, eine Führung für interessierte Schüler und Eltern statt. Von 14.15 bis 16 Uhr zeigen Schüler und Lehrer die Gebäude und erläutern das Konzept. Weitere Informationen unter Telefon 089/2323264-23 und online unter www.st-anna.eu.