27. Januar 2019, 22:02 Uhr In Icking Diskussion zur Agrarwende

Der Bund Naturschutz Icking lädt ein zu einer Podiumsdiskussion in Icking mit Hans Urban und Hans Leo. Am Dienstag, 29. Januar, werden die beiden von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche (Ichoring 47) unter dem Motto "Wer soll das schlucken" über neue Wege in der Landwirtschaft diskutieren. "Es ist absurd", heißt es in der Ankündigung. "Die Ernährung ist das, wovon wir leben, und doch wetteifern wir geradezu darin, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören." Auch die Landwirtschaft sei teilweise Teil des fehlgesteuerten Systems, nämlich dann, wenn Megaställe, Industrialisierung auf dem Acker oder massiver Giftstoffeinsatz die Voraussetzung dafür sein sollen, die Ernährung weiterhin zu sichern - und das alles auch noch politisch gewollt und von der EU subventioniert. Trotzdem hätten es einige Landwirte gewagt, neue Wege zu gehen. Davon werden die Landwirte Leo und Urban berichten.