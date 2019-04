12. April 2019, 21:42 Uhr In Hohenschäftlarn Pfarrverband sperrt Kirche

Sankt Georg ist baufällig und bleibt vorläufig geschlossen

Diesen Samstag wäre ein Rosenkranz-Gebet geplant gewesen, am Palmsonntag eine Prozession mit anschließender Messe. Und über das Osterwochenende muss man gar nicht erst reden - da ist in jeder Kirche volles Programm. In Sankt Georg in Hohenschäftlarn allerdings muss all das heuer leider ausfallen.

Der Grund: Der Pfarrverband Schäftlarn hat die Kirche vorsorglich gesperrt. Es gebe Probleme, "die es in dieser Form in jeder 300 Jahre alten Kirche gibt", sagt Pfarrer Peter J. Vogelsang. Näheres will der Pfarrverband erst am Montag bekanntgeben. Auf der Webseite des Erzbistums München sind aber bereits alle Gottesdienste der nächsten Tage abgesagt. Aus "bautechnischen Gründen", heißt es dort, müsse Sankt Georg bis auf Weiteres leider geschlossen bleiben.

Die Pfarrkirche von Hohenschäftlarn ist 1732 unter der Leitung des Münchner Maurermeisters Johann Georg Ettenhofer fertiggestellt worden. Das Vorgänger-Bauwerk war fast schon einsturzgefährdet und musste deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Nun, knapp 300 Jahre später, muss der Ersatzbau nun offenbar selbst in größerem Stil saniert werden.