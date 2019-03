26. März 2019, 22:16 Uhr In Geretsried VdK informiert über "Wohnen für Hilfe"

Um das Projekt "Wohnen für Hilfe" geht es beim nächsten Stammtisch, den der Sozialverband VdK in Geretsried am Freitag, 29. März, veranstaltet. Beginn ist um 15 Uhr im Seniorendomizil Haus Elisabeth in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 16. Seniorenbeirätin Ute Reuter stellt die Idee des Projekts in einem kurzen Referat vor. In Zeiten des Wohnungsmangels und hoher Mieten soll versucht werden, ältere Menschen, die oftmals alleine in einer großen Wohnung leben, mit Jüngeren zusammenzubringen, die Wohnraum suchen. Die neuen Mieter könnten dann zum Beispiel beim Einkaufen, beim Schneeräumen, beim Rasenmähen oder beim Müllentsorgen helfen, wofür sie im Gegenzug keine Miete, sondern lediglich die Nebenkosten zahlen müssten. "Wohnen für Hilfe" ist eine Idee, der sich der Seniorenbeirat des Landkreises verschrieben hat. Die Teilnehmer können Fragen zu dem Projekt stellen und darüber diskutieren. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen, Wurst- und Käsesemmeln. Wer mit Rollstuhl oder Rollator kommt, hat einen barrierefreien Zugang.