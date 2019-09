Der Kreisverband der Sudetendeutschen Landsmannschaft lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte Mitbürger ein zu einem Vortrag. Dieser findet statt an diesem Mittwoch, 18. September, von 15 Uhr an in den Ratsstuben Geretsried. Landsmann Franz Pikal will nach Angaben von Kreisobmann Ewald Kailberth dem Publikum folgende Themen näherbringen: die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Deutschen und Tschechen von 1939 bis heute, das Leben der Tschechen im Protektorat von 1939 bis 1945, die Wende und der entstandene Hass der Tschechen auf alles Deutsche nach dem Krieg, Benes-Dekrete, heutige Projekte und Aktionen zur Versöhnung und echter Freundschaft zwischen Deutschen und Tschechen. Zudem wird der Film"Land-Art-Festival in Königsmühle im Erzgebirge" gezeigt.