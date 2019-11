Mit dem Slogan "Wir wollen eine Atempause!" sammelt eine Bürgerinitiative Unterschriften für faire Mieten in Bayern: "Sechs Jahre Mietenstopp". Worum es geht und was zu tun sein könnte, darüber will die Geretsrieder SPD informieren. Sie hat bei ihrem monatlichen Stadtgespräch am kommenden Sonntag den Kampagnenleiter des Volksbegehrens, Nikolaus Teixeira, zu Gast. SPD-Ortsvorsitzender Martin Bruckner lädt alle Interessenten dazu ein, natürlich auch solche, die nicht in der SPD sind. "Wahnsinn", so heißt es auf der Internetseite der vom Mieterverein München unterstützten Initiative, "162 Gemeinden in Bayern sitzen fest in der Monstermieten-Falle! Und die Mietspirale dreht sich immer weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Menschen davon betroffen sind." Dazu zeigt eine Zeichnung eine Seniorin, eine Krankenschwester und einen Polizisten, der ein Blatt "Mieterhöhung" in der Hand hält und sagt: "Das kann ich mir nicht leisten."

Die Geretsrieder SPD setzt sich für einen qualifizierten Mietspiegel in der Stadt ein. Die Mietpreise haben bei anhaltendem Wohnungsmangel in Geretsried längst Fahrt aufgenommen - beim neuesten Bau am Karl-Lederer-Platz sind teils mehr als 13 Euro pro Quadratmeter fällig.

SPD-Stadtgespräch: Sonntag, 10. November, von 10.30 bis 12 Uhr, Gaststätte Isarwinkel, Richard-Wagner-Straße 14, Geretsried