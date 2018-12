12. Dezember 2018, 22:09 Uhr In Geretsried Musik, Buden und Nikolaus

Die schon Tradition gewordene Weihnachtsfeier im Geretsrieder Stadtteil Stein findet am Samstag, 15. Dezember, statt. Auf dem Freigelände des Jugendtreffs "Ein-Stein" am Steiner Ring sollen die Besucher von 14 bis 19 Uhr fernab von Hektik und Kommerz die vorweihnachtliche Zeit genießen können. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik und Nikolausbesuch. An den Buden des Quartierstreffs "Wir sind Stein", des Jugendtreffs "Ein-Stein" und des Caritas-Kindergartens gibt es unter anderem Imkereiprodukte, warme Getränke, Bratwurstsemmeln und Süßigkeiten. Weitere Auskünfte gibt es das

Quartiersmanagement Stein, Telefon 08171/9266535, E-Mail: qm-stein@jugendarbeitgeretsried