22. März 2019, 22:14 Uhr In Geretsried Mozart-Requiem und Bach-Konzert

Alle zwei Jahre ist Oratorien-Zeit beim Isura-Madrigal-Chor aus Geretsried. Diese Mal hat der musikalische Leiter, Johannes Buxbaum, das wohl berühmteste Kleinod der Gattung ausgesucht: Mozarts Requiem. Vertraute Melodien von berührender Innigkeit und spiritueller Tiefe verbinden viele Menschen mit diesem einzigartigen Werk, das Mozarts letztes sein sollte: Er starb während dieser Auftragskomposition. Der Isura-Madrigal-Chor führt dieses besondere Projekt mit dem Ensemble Lodron, einem vertrauten Orchester-Partner, auf. In den Solo-Partien sind zu hören: Roswitha Schmelzl (Sopran), Iris Prégardien (Alt), Julian Prégardien (Tenor) und Joachim Höchbauer (Bass). Die Gesamtleitung hat Buxbaum. Vor dem Requiem spielt das Ensemble Lodron das Konzert für Violine und Orchester d-Moll von J.S. Bach. Solist ist Ulrich König. Das Konzert ist am Sonntag, 24. März, von 17 Uhr an in der Kirche Maria Hilf in Geretsried zu hören. Karten zu 20 Euro unter Telefon 08171/209 58 (Anrufbeantworter) und an der Abendkasse.