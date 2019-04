4. April 2019, 22:11 Uhr In Geretsried Konzert mit Cheraleen

Geraldine Frisch alias Cheraleen ist nicht nur diplomierte Architektin, klassisch ausgebildete Musikerin und Sängerin, sondern auch Künstlerin mit Leib und Seele. Ihre Musik ist geprägt von beständigem Wandel und Anleihen an Pop, Rock, Blues, House, Jazz und Klassik. Für ihren Auftritt am Freitag, 5. April, im Geltinger Hinterhalt hat sie sich Unterstützung vom langjährigen Haindling-Keyboarder und -Sänger Roald Raschner geholt. Einlass ab 19 Uhr, freie Platzwahl, Beginn um 20.30 Uhr. Karten zu 15 Euro sind bei Sport Utzinger und Bücher Ulbrich in Geretsried erhältlich oder auch unter info@hinterhalt.de respektive 08171/238104 reservierbar.