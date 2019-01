27. Januar 2019, 22:02 Uhr In Geretsried Infoabend Knieendoprothetik

Bei einem Infoabend in den Geretsrieder Ratsstuben am Mittwoch, 30. Januar, geht es um das Thema "Das künstliche Kniegelenk". Das Knie ist eines der am stärksten belasteten Gelenke und unterliegt deshalb einem hohen Verschleiß. Der Unfallchirurg und Orthopäde Dr. Harald Rieger, Leiter Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie in der Chirurgischen Abteilung der Kreisklinik Wolfratshausen, erläutert den aktuellen Stand der Diagnostik und erklärt, wann der Ersatz des Kniegelenks angezeigt ist. Er geht auf die heutigen modernen Operationsverfahren genauso ein wie auf die Nachbehandlung und spricht über die verschiedenen Endoprothesen und deren Funktionsweise. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.