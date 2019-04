4. April 2019, 22:11 Uhr In Geretsried Gebrauchte Bücher und mehr

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Geretsried lädt am Samstag, 6. April, zum alljährlichen großen Flohmarkt ein. Dieser findet von 10 Uhr bis 16 Uhr in den Räumen des Gemeindehauses, Egerlandstraße 39, statt. Außerdem gibt es am Samstag, 6. April, von 10 Uhr bis 16 Uhr und Sonntag, 7. April, von 10.30 Uhr bis 13 Uhr einen Bücherflohmarkt im Jugendraum des Gemeindehauses.