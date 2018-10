1. Oktober 2018, 21:54 Uhr In Geretsried Feldgeschworene gesucht

Die Stadt Geretsried sucht für den Ortsbereich Geretsried Bürger, die das Ehrenamt des Feldgeschworenen ausführen können. Das teilt die Kommune in einer Pressemeldung mit. Aufgabe der Feldgeschworenen sei es, bei der Abmarkung von Grundstücken durch das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung mitzuwirken. Darüber hinaus sollen die Feldgeschworenen auf die Einhaltung von Grenzzeichen hinwirken und ihren Zustand erhalten.

Gesucht werden Personen, die bereit sind, bei Bedarf diese interessante Tätigkeit auszuüben. Einsatzbereitschaft, Verschwiegenheit und körperliche Leistungsfähigkeit sind Voraussetzung. Eine Aufwandsentschädigung wird gewährt. Das Betreuungsgebiet umfasst die Gemarkung Geretsried. Es können Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ortsbereich Geretsried und Gelting berücksichtigt werden. Interessenten wenden sich an Rainer Kopnicky vom Liegenschaftsamt in der Stadtverwaltung Geretsried, Zimmer 114 (erstes Obergeschoss). Nähere Informationen erteilt Kopnicky auch telefonisch unter 08171/6298-291 respektive per E-Mail unter rainer.kopnicky@geretsried.de