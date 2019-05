27. Mai 2019, 21:52 Uhr In Geretsried FDP diskutiert über Neue Mitte

Der FDP-Ortsverband Wolfratshausen-Geretsried lädt ein zu einem Diskussionsabend zum Thema "Nächste Herausforderung Neue Mitte - Auswirkungen der Baumaßnahmen in der Egerlandstraße". Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. Mai, im Nebensaal der Ratsstuben in Geretsried statt. Eingeladen sind Bürger und Anwohner, Einzelhändler und Dienstleiter sowie interessierte Kommunalpolitiker. Gemeinsam mit Rainer Goldstein, Leiter des Bauamts Geretsried, Wolfgang Selig, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Geretsried und dem FDP-Landtagsabgeordneten und Architekten Sebastian Körber sollen Fragen diskutiert werden - zum Beispiel, ob es einen Bauzeitenplan gibt, wie Bürger an der Gestaltung beteiligt werden und welche Auswirkungen während der Bauzeit zu erwarten sind. Beginn ist um 19.30 Uhr.