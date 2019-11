Die Eghalanda Gmoi z´Geretsried widmet sich der Pflege des Brauchtums aus dem Egerland. Nun lädt der Verein alle Interessierten herzlich ein zu einem Volkstumsnachmittag mit Lied, Tanz und Musik in den großen Saal der Geretsrieder Ratsstuben. Dieser findet am Sonntag, 1. Dezember, von 16 Uhr an statt, das Ende ist für 19 Uhr angesetzt. Auf dem Programm des Nachmittags, das den Titel "Ein Jahr in Tracht" trägt, steht ein Rückblick der Brauchtums- und Kulturpflege durch das Jahr. Als Gäste im Programm bei dieser Veranstaltung freuen sich die Egerländer rund um den "Vüarstäiha", den Ersten Vorsitzenden Helmut Hahn, in diesem Jahr auf die Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, die Gartenberger Bunkerblasmusik wird den Nachmittag und frühen Abend musikalisch begleiten. Durch das Programm führt Roland Hammerschmied.