In Geretsried

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Geretsried hat sich nach einem Auffahrunfall mit seinem Wagen fast überschlagen. Der Mann war am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Böhmerwaldstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Rübezahlstraße touchierte er das Heck eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs. Durch die Berührung wurde das Auto des 25-Jährigen ausgehebelt. Der Wagen kippte um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien. Die Böhmerwaldstraße war für circa 40 Minuten gesperrt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20 000 Euro.