19. August 2019, 21:31 Uhr In Geretsried Auf einen Kaffee mit Andreas Wagner

Wie in jedem Monat lädt der Bundestagsabgeordnete Andreas Wagner (Linke) auch in den Sommerferien zu einem Gesprächsnachmittag ein. Die nächste Veranstaltung firmiert unter dem Motto "Kaffee mit Andi Wagner" und findet am Mittwoch, 21. August, statt. Von 15 bis 18 Uhr können Interessierte dann mit dem Bundestagsabgeordneten ins Gespräch kommen sowie Ideen und Gedanken austauschen. Wagner freut sich über zahlreiche Teilnehmer. Der Veranstaltungsort ist Wagners Wahlkreisbüro am Kirchplatz 14 in Geretsried.