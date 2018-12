12. Dezember 2018, 22:09 Uhr In Geretsried Advent im Tierheim

Zu einem Adventsnachmittag lädt der Tierschutzverein Wolfratshausen-Geretsried und Umgebung am Samstag, 15. Dezember, ins Josefa-Burger-Tierheim nach Gelting ein. Die Besucher können dort von 13 bis 16 Uhr die Tiere und ihre Unterkünfte besichtigen und sich dabei ein Bild von der Arbeit im Tierheim machen. Auch die Fundgrube ist geöffnet. Dort gibt es gegen Spenden viele Artikel, nicht nur rund ums Tier. Außerdem ist wieder ein "Wunschbaum" aufgestellt, an dem die Wunschzettel der Tiere aufgehängt sind. Stärken können sich die großen und kleinen Gäste mit Kartoffelsuppe, Glühwein und Plätzchen, die von der Tierschutzjugend gebacken wurden. Der Josefa-Burger-Tierheim befindet sich in der Leitenstraße 67.