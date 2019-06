4. Juni 2019, 21:58 Uhr In Gedenken an Marie-Luise Schultze-Jahn Schulnamen ehrt Widerstandskämpferin

Das Sonderpädagogische Förderzentrum in Bad Tölz wird künftig den Namen "Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule" tragen. Die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, die die Arbeit der Weißen Rose fortsetzte, soll als Namenspatronin die Identifikation mit der Schule fördern. Ein entsprechender Vorschlag von Sonderschulrektor und Drittem Landrat Klaus Koch (Grüne) wurde im Kreis-Schulausschuss am Montag einstimmig gebilligt.

Eine Zustimmung des Landkreises als Sachaufwandsträger der Schule ist nötig, damit ein Antrag beim Kultusministerium gestellt werden kann. Wie Koch in einem Schreiben an Landrat Josef Niedermaier (FW) erläutert, soll mit der Namensgebung der "unverwechselbare Charakter" der Schule dokumentiert und gefestigt werden. Schultze-Jahn habe das Förderzentrum besucht und bei den Schülern als Zeitzeugin einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Unsere Schüler brauchen viel Kraft, immer wieder aufzustehen, immer wieder neu zu starten, immer wieder mit Rückschlägen umzugehen", schreibt Koch. Die künftige Namenspatronin, die "aus tiefster Erniedrigung aufgestanden" sei und mit Zuversicht neue Wege gesucht habe, sei ein Vorbild.

Nach der Hinrichtung der Geschwister Scholl im Februar 1943, hatte Schultze-Jahn gemeinsam mit Hans Leipelt das sechste Flugblatt der Weißen Rose verbreitet und mit dem Zusatz versehen: "Und ihr Geist lebt trotzdem weiter!" Sie wurde 1944 wegen Hochverrats zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt und kam am Kriegsende frei. Bis 1988 arbeitete sie als Ärztin mit eigener Praxis in Bad Tölz. Sie setzte sich für das Todesmarschdenkmal an der Mühlfeldkirche ein und regte an, mit Ge(h)denksteinen in der Marktstraße an jüdische Mitbürger zu erinnern. 2010 starb Schultze-Jahn in Bad Tölz.

Die Beschäftigung mit politischem Widerstand stelle hohe Anforderungen an Schüler, die beim Lernen, in ihrer sprachlichen oder emotional-sozialen Entwicklung Unterstützung benötigten, sagt Koch. Dennoch "halten wir die Persönlichkeit von Dr. Schultze-Jahn für äußerst geeignet". Der jährliche Geburtstag der Namenspatronin und die Inhalte des Lehrplans könnte in der Schule zu einem "lebendigen Erinnern" führen. Das "Weiße Rose Institut" in München begrüße die Namensgebung, ebenso der Tölzer Bürgermeister Josef Janker (CSU). Auch der Elternbeirat und das Lehrerkollegium hätten den Vorschlag einstimmig gebilligt.