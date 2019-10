Einen Haus-, Hof- und Garagenflohmarkt veranstaltet die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz am Samstag, 5. Oktober, in Bad Tölz. Verkaufsstellen im Privatgarten oder in der Garage gibt es an mindestens acht Adressen in der Kohlstattstraße, Wachterstraße, Schießstattstraße, Arndtstraße, Marktstraße und Eichmühlstraße. Angeboten werden Kleinmöbel, Sportgeräte, Teppiche, Kleidung, Dirndl oder Bücher. Die Adressen können im Laden "Ois ohne" oder im Internet unter www.bad-toelz.bund-naturschutz.de/Aktuelles in einer Liste oder auf einem digitalen Stadtplan eingesehen werden.