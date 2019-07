18. Juli 2019, 21:51 Uhr In Eurasburg Junge Blicke auf die Heimat

Im Kloster Beuerberg steht ein Wochenende voller Aktivitäten an, bei dem unter anderem Schülerinnen und Schüler sogenannte Pop-Up-Führungen anbieten werden. Welche Zugänge haben junge Menschen heute zum Heimatbegriff? Um dieser Frage nachzugehen, können Schülerinnen und Schüler aus der Region selbst Teil der Ausstellung werden. Nach einem Crashkurs in die Kunstvermittlung führen die Schulklassen auf ihre eigene Weise durch die Ausstellung. Mit selbst entwickelten, spielerischen Methoden stehen sie an ihren Lieblingsbildern und -objekten für alle Besucher bereit. Öffentliche Führungen ab 15 Uhr.