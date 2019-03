22. März 2019, 22:14 Uhr In Egling "Liadaliche" Frauen

Der Frauenchor Deining D'Liadalichn tritt am Wochenende wieder auf. Das Motto des Konzerts im Schützenheim Deining lautet: "Don't stop me now!" Der Chor besteht aus 20 Frauen, einem Pianisten und einer Chorleiterin. Im Repertoire ist weltlicher Gesang - Pop, Swing, Balladen - und geistlicher, dies besonders zu den Gottesdiensten und Weihnachtskonzerten. Am Samstag, 23. März, beginnt das Konzert um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr; am Sonntag, 24. März, geht's um 18 Uhr los, Einlass um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gibt eine kleine Getränkebar. Das Schützenhaus in Deining ist im Alten Flößerweg 3 zu finden. Mehr über den Chor im Internet unter der Adresse www.liadalichn.de