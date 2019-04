5. April 2019, 21:42 Uhr In Ebenhausen Kinder spielen Klassik

Das Kinderorchester Isartal gibt ein Konzert, und zwar am Sonntag, 7. April, von 17 Uhr an in der Heilandskirche Ebenhausen, Zechstraße 40. Das Orchester unter der Leitung von Barbara Hubbert bietet Kindern zwischen acht und 12 Jahren, die ihr Instrument schon sicher beherrschen, eine intensive Begegnung mit klassischer Musik. Das Ziel ist, den Kindern möglichst früh das gemeinsame Musizieren in einem Ensemble auf hohem Niveau zu ermöglichen, eine gute Basisarbeit in der Kunst des Zusammenspiels und das freudige Verstehen von Musik nahe zu bringen, erklären die Initiatoren auf ihrer Homepage. Barbara Hubbert studierte am Richard-Strauss-Konservatorium München Violine bei Urs Stiehler, später an der Musikhochschule Mannheim bei Valeri Gradow. Zusätzlich absolvierte sie eine Ausbildung für musikalische Früherziehung. Das Kinderorchester wird in dem Konzert am Sonntag unter anderem Joseph Haydns

Sinfonie Nr. 27, G-Dur und Béla Bartóks Rumänische Volkstänze für Streichorchester darbieten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.