Der Münchner Madrigalchor singt an diesem Sonntag, 24. November, in der Pfarrkirche Dietramszell die Krönungsmesse in C-Dur, KV 317 von Wolfgang Amadeus Mozart. Charakteristisch für die Messe sind die sinfonischen Elemente. Solostimmen und Chor werden deutlich voneinander getrennt. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Danach können Gäste Krippen besichtigen, die bis 16 Uhr in der Pfarrkirche ausgestellt werden. Zu jeder vollen Stunde spielen Musikgruppen aus dem Pfarrverband. Im Innenhof gibt es den "Kripperlmarkt" mit Bastelarbeiten, Essen und Trinken.