29. März 2019, 21:56 Uhr In Dietramszell Einkehrtag in Ascholding

Der Kolping-Bezirksverband Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach veranstaltet am Samstag, 6. April, einen Einkehrtag unter dem Motto "Unruhig ist mein Herz, bis es ruhet in Dir" im Pfarrheim Ascholding. Gestartet wird um 9.30 Uhr mit Kaffee und Brezen. Beginn ist um 10 Uhr, das Ende circa 16 Uhr. Als Vortragender ist Herbert Konrad, Pastoralreferent des Kreisbildungswerks und der Tourismusseelsorge Bad Tölz, angekündigt. Anmeldungen sind bis Sonntag, 31. März, möglich, per E-Mail an fmertens@ebmuc.de oder telefonisch unter 0173 /180 23 91.