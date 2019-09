In der Ortsmitte von Dietramszell wird derzeit die Straße saniert. Die Bauarbeiten erschweren von diesem Wochenende an auch den Schulweg am Klosterberg, weil dort der Gehweg nicht mehr nutzbar sein wird. Darauf weist die Kommune hin, ebenso wie auf zwei Umwege: ersteren über Nordhofstraße und Werner-Gebhardt-Weg über die Treppe zur Kirche. Oder über die Straße Am Ranhart und den Kiesweg hinunter vom Kreuzbichl. Diese Alternative gehe aber nur bei trockenem Wetter, so die Gemeinde.